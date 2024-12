Digitalizzazione delle Pmi, intesa Regione Campania-Amazon

Leggi su Ildenaro.it

annunciano oggi l’avvio di un Protocollo d’volto a supportare le piccole e medie imprese del territorio attraverso attività di promozione e formazione digitale. L’accordo sosterrà lae l’internazionalizzazionepiccole e medie imprese campane, la promozione dei prodotti Made in Italy attraverso la sezione regionale dedicata alle eccellenze del territorio sul negozio online die l’organizzazione di attività formative rivolte a imprenditrici e imprenditori locali. Lo riferisce una nota di. In questo contesto si inserisce “GenAI for Business”, il corso di formazione online gratuito offerto da Develhope e, SACE e, rivolto a piccole e medie imprese campane che verrà presentato il 16 dicembre 2024. Le imprenditrici e gli imprenditori che parteciperanno avranno la possibilità di apprendere i concetti base dell’intelligenza artificiale generativa (GenAi) e le diverse applicazioni e strategie per innovare il proprio approccio al marketing e crescere anche con l’export.