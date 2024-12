Dailymilan.it - Coppa Italia, quando si giocano i quarti di finale e chi sarà l’avversaria del Milan: il calendario

Con il successo sul Sassuolo ilsi prepara per ididi: ma chi? Ecco cosa c’è da sapereIlsi è imposto con un sonoro 6-1 sul Sassuolo, nella sfida valevole per gli ottavi didi. La formazione allenata da Paulo Fonseca accede, quindi, ai, ma non conosce ancora quale. Questa verrà fuori dalla sfida tra Roma e Sampdoria, in programma mercoledì 18 dicembre alle ore 21.Per quanto riguarda la data della partita che vedrà ilimpegnato per ididella, ci sono due giorni disponibili. Il turno si giocherà, infatti, a San Siro o il 5 o il 26 febbraio, in gara secca (non ci saranno supplementari, ma soltanto rigori in caso di pareggio).Dalla data deidialla possibile avversaria: tutto quello che c’è da sapere sullaView this post on InstagramA post shared by daily