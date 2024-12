Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre si riprende la scena a RAW e manda un messaggio diretto al WWE Universe

Leggi su Zonawrestling.net

Il sorprendente ritorno dinell’episodio di RAW della notte scorsa ha fatto parlare l’intero WWE Universe, ma sono state le sue prime dichiarazioni dopo lo show a fissare davvero il tono. Su X,ha condiviso un video infuocato con unrivolto sia ai fan che ai critici, accompagnato dalla didascalia: “Quanto velocemente dimenticano tutti.”.How quickly they all forget. pic.twitter.com/yBl2RGMbLw—(@DWWE) December 3, 2024 Nel video,ha affrontato le voci che circolavano sul suo status in WWE durante il periodo di assenza: “Se non lo sentite direttamente da me, dal vivo in TV in WWE, o dai miei canali social, date per scontato che ogni singola cosa che sentite susia una cavolata! Ah, e quanto velocemente dimenticate tutti,” ha dichiarato