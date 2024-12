Oasport.it - Dove vedere Milano-Zawiercie oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

martedì 3 dicembre (ore 20.45) si gioca, match valido per la fase a gironi della2024-2025 dimaschile. La formazione lombarda scenderà in campo davanti al proprio pubblico della e-Work Arena di Busto Arsizio per fronteggiare un avversario di rango nello scontro diretto al vertice del gruppo C: la formazione polacca svetta con due vittorie e sei punti, mentre i meneghini inseguono con due successi e cinque punti all’attivo.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 20.30I ragazzi di coach Roberto Piazza saranno chiamati a una partita di enorme caratura agonistica contro il sestetto guidato dall’allenatore Michal Winiarski, sarà un testa a testa cruciale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le vincitrici dei cinque gironi accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff per proseguire la propria avventura nella massima rassegna continentale.