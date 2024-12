Ilfattoquotidiano.it - Siria, Usa, Francia, Germania e Gran Bretagna chiedono “de-escalation. Urgente necessità di una soluzione politica”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La nuova crisi in, in uno scenario già complicato dal conflitto tra Israele e Hamas, ha portato Usa,a chiedere una “de-” ine sollecitare, in una dichiarazione congiunta, la protezione dei civili e delle infrastrutture. La situazione è precipitata nei giorni scorsi quando i ribelli hanno conquistato Aleppo. “L’attualenon fa che sottolineare l’di unaguidata dallaal conflitto, in linea con la ri2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, si legge nella dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che fa riferimento alla riONU del 2015 che ha approvato un processo di pace in. Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken ha parlato con il suo omologo turco Hakan Fidan e “ha discusso delladi una de-e della protezione delle vite e delle infrastrutture civili” in, sullo sfondo degli attacchi dei ribelli a Idlib, Aleppo e Hama nel nord-ovest del paese.