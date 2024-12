Premier League | Leicester-West Ham

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-02 19:08:37 Il web non parla d’altro:Anteprima della partitaRuud van Nistelrooy dà il via al suo regno come allenatore deldando il benvenuto a un boss sotto enorme pressione mentre ilHam di Julen Lopetegui visita il King Power Stadium.Van Nistelrooy subentra poco dopo l’esonero di Steve Cooper e Lopetegui potrebbe essere il prossimo allenatore sul ceppo dopo la sconfitta interna per 5-2 di sabato contro l’Arsenal.Nonostante tutta la loro delusione da quando lo spagnolo ha sostituito David Moyes, gli Hammers in realtà non hanno ancora perso partite consecutive diin questa stagione, anche se hanno vinto solo quattro delle 13 partite complessive.I Foxes sono solo un punto sopra la zona retrocessione dopo la sconfitta per 4-1 di sabato contro il Brentford, ma Van Nistelrooy cercherà di prolungare una serie di 20 partite di imbattibilità come allenatore che si estende anche al suo periodo ad interim del Manchester United e alla guida del PSV Eindhoven.