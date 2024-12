Thesocialpost.it - Incubo Bove nel tennis: il turco Celikbilek colpito da emorragia cerebrale in campo

Leggi su Thesocialpost.it

IltaAltugha subito un’mentre era in, creando momenti di grande apprensione in Tunisia durante la semifinale del torneo M15 Monastir A60. Dopo il primo game del match contro il connazionale Yanki Ere, l’attuale numero 452 della classifica ATP (che ha raggiunto un best ranking di 154) è svenuto improvvisamente. I soccorsi sono intervenuti prontamente.Leggi anche:, per gli esperti il futuro nel calcio è a rischio: “Servono altri esami”: ilAltugdainè stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove attualmente è sotto osservazione. Inizialmente si era valutata la possibilità di trasferirlo in Turchia per un intervento, ma alla fine è stata presa la decisione di trattarlo in una clinica locale.