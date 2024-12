Ilfattoquotidiano.it - Dal “latte make-up” agli smalti-macaron alla cipria Cookie: ecco perché il beauty è così ossessionato dai cibi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scorrendo tra i post e le storie dei brand, ultimamente si rischia di incorrere in una strana sensazione di estraniamento per cui ci si chiede se si è sul profilo di un brand di cosmetica o nel nuovo account di Giallo Zafferano, oppure ancora nell’ultimo account di qualche creator di food porn. Eppure è solo, spesso sono solo fondotinta, lip gloss o blush. Il mondo della bellezza sembra aver sviluppato una vera e propria ossessione per il cibo, andando ben oltre il legame strettamente fisiologico che può intercorrere tra i due settori, ovvero siamo ben lontani dal concetto difood e dall’idea per cui, ad esempio, mangiare salmone aiuta a rinforzare i capelli graziepresenza di biotina e omega-3 oppure la regolare assunzione di avocado aiuta a mantenere la pelle più idratata.