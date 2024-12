Sport.quotidiano.net - Cittadella, tabù San Damaso. Pari anche contro il Prato

(4-3-1-2): Leonardi; Gandolfi, Aldrovandi, Sabotic, Martey (15’st Orlandi); Mandelli, Marchetti, Mora; Osuji; Sala (39’st Truffelli), Guidone. A disp. Piga, Sardella, Serra, Andreotti, Teresi, Carretti, Mata. All. Salmi(4-3-1-2): Fantoni; Preci (15’st D’Amato), Conson, Galliani, Girgi (43’st Diana); Remedi (43’st Alessio Rossi), Pizzutelli, Limberti; Cozzari; Magazzu (19’st Marigosu), Barbuti (39’st Moreo). A disp. Caroti, Videtta, Romairone, Alessandro Rossi. All. Mariotti Arbitro: Dell’Oro di Sondrio Note: ammoniti Cozzari, Remedi, Marchetti Non si sblocca la maledizione di Sanper la, che deve rinviare ancora la prima vittoria al campo ’Allegretti’ dive fin qui ha raccolto appena 2 punti in 7 gare.unda battaglia, in piena bagarre playout, arrivano il secondo 0-0 di fila per la squadra di Salmi, che conferma di aver ritrovato la solidità difensiva ma senza il suo uomo d’area Formato squalificato ha faticato a rendersi pericolosa.