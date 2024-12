.com - Sanremo 2025, Noemi torna all’Ariston in gara dopo un’estate di live

parteciperà come Big al Festival di, al termine di un anno che l’ha vistacon oltre 40 concertiparteciperà alla 75ª edizione del Festival di, in programma dall’11 al 15 febbraio. Per, alla sua ottava partecipazione al Festival di, il 2024 è stato un anno ricco di ritorni e debutti. La cantautrice èta sulla scena musicale in primavera con il singolo Non ho bisogno di te (Columbia Records/Sony Music) e ha esordito come co-conduttrice del Concerto del Primo Maggio di Roma, al Circo Massimo.Con la Fondazione Una Nessuna Centomila, di cui fa parte come membro del Laboratorio Artistico,ha partecipato a due eventiinsieme alle grandi voci della musica italiana all’Arena di Verona il 4 e 5 maggio 2024. Durante l’estate,si è esibita dal vivo con il suo tour da oltre 40 date da maggio a ottobre; in autunno ha infine debuttato come attrice nella serie Netflix Adorazione, diretta da Stefano Mordini e presentata in anteprima ad Alice nella Città.