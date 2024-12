Ilrestodelcarlino.it - Paganini domina, Pucciarelli perfetto, Cannavò decisivo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vukovic 6 Non può nulla sul gol della Lucchese. Chiamato poco in causa in questo match Tonucci 6,5 Solido muro là dietro. Con gran carattere coordina la fase difensiva. Sempre grintoso in ogni situazione. Coppola 6 Sbaglia in fase d’impostazione consegnando a Magnaghi la palla del vantaggio. In difficoltà nel primo tempo, non riesce a prendere le giuste misure. Si riprende però nelle ripresa dove ha l’occasione per il 3 a 1 respinta da Coletta. Zoia 6 Preciso. Spesso coinvolto anche in fase d’impostazione si mostra sempre attento. Tavernaro 6 Generoso. Pericoloso al termine del primo tempo (dal 26’ s.t Di Paola 6 Subito insidioso appena entrato, sempre nel vivo del gioco)7. Magistrale. Partita di spessore in ogni fase. Salva di testa un colpo a botta sicura di Quirini nella ripresa.