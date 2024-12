Meloni | Nel centrodestra anime diverse ma troviamo sempre la sintesi Tajani e Salvini fanno pace | Avanti fino al 2027

Leggi su Open.online

L’occasione per ricucire gli strappi nella maggioranza il governo se la prende all’Assemblea nazionale di Noi Moderati. Dopo le rivelazioni di ieri sulle violenze subite da sei delle 13 delegate del partito, domenica 1 dicembre è il giorno dei leader di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia che dal palco e in collegamento ribadiscono la forza dell’esecutivo, minimizzando le contrapposizioni degli ultimi giorni. Esplose anche in Senato, con l’affossamento di due emendamenti molto cari a due pezzi della maggioranza: quello sl canone Rai per la Lega e quello sulla sanità calabrese per Forza Italia. «La nostra coalizione è composta sì da forse politiche, ognuna ha la sua identità e la sua storia che sono un valore aggiunto e ciò che ci rende forti e coesi è la volontà, la voglia di stare insieme, che è quello che ci consente di faree di trovare un punto di incontro», ha dichiarato la premier, «siamo uniti dalla stessa visione del mondo di fondo, crediamo negli stessi valori, abbiamo idee compatibili e intendiamo portarefondamentalmente gli stessi progetti».