Sport.quotidiano.net - La Carrarese crolla all'Arechi, 4 a 1 senza appello

Salerno, 1 dicembre 2024 – Brutto passo falso per lache all’davanti ad una Salernitana apparsa nettamente superiore ai toscani. Squadra che vince non si cambia con Calabro che manda in campo lo stesso undici che ha battuto il Pisa nel turno precedente. L’approccio sembra ottimo con Shpendi che già al 4’ di testa va vicinissimo al gol su cross di Illanes ma Amatucci salva, anche lui testa, sulla linea. In realtà col passare dei minuti ad uscire fuori è la Salernitana che salta troppo facilmente la prima pressione dellae si presenta più volte al tiro nei primi dieci minuti purimpensierire Bleve. Il portiere ospite il primo intervento lo compie al 12’ per deviare un tiro a giro di Verde da dentro l’area. Al 15’ terminano lo sciopero del tifo i supporters granata rientrando in curva e subito dopo la loro squadra fa partire i “fuochi d’artificio”.