Cinque milioni e mezzo per l’ammodernamento dell’istituto Peri-Merulo

Quasidi finanziamento pubblico per rimodernare il conservatorio stataledi Reggio e Castelnovo Monti. Via libera da parte del ministero dell’Università e della Ricerca allo stanziamento complessivo nazionale di 41,5di euro perstrutturale e tecnologico delle istituzioni dell’Afam-Alta formazione artistica musicale e coreutica dell’Emilia-Romagna. Nel dettaglio, spiegano dallo stesso ministero, a beneficiare del finanziamento sono l’Accademia di Belle Arti di Bologna (9,9di euro), il Conservatorio statale di musica di Reggio e Castelnovo Monti "Achillee Claudio" (5, 4di euro), il Conservatorio statale di musica di Cesena e Rimini "Bruno Maderna - Giovanni Lettimi" (2,9di euro), il Conservatorio statale di musica di Bologna "Giovan Battista Martini" (3, 3), il Conservatorio statale di musica di Ravenna "Giuseppe Verdi" (5,1), l’Accademia di Belle Arti di Ravenna (2,8), l’Istituto suore per le industrie artistiche (Isia) di Faenza (6), il Conservatorio statale di musica di Parma "Arrigo Boito" (2,5) e il Conservatorio statale di musica di Piacenza "Giuseppe Nicolini" (3,2).