Milano il corteo per Ramy Elgaml al Corvetto | I nostri quartieri sono uniti nel vostro dolore – Il video

Ilin memoria di, il 19enne morto in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nella notte tra sabato e domenica, è arrivato nel luogo in cui il giovane ha perso la vita, all’angolo tra via Quaranta e via Ripamonti aalmeno 400 i partecipanti, che poco fa siriintorno ai fiori e alle foto deposte nei giorni scorsi vicino al punto in cui è morto il 19enne. Qui i presenti hanno gridato «giustizia, giustizia» e applaudito sia per lui che per l’amico Fares, ancora in gravi condizioni per le ferite riportate durante l’incidente in scooter.«Inel»ANSA/MOURAD BALTI TOUATI Fiaccolata nel quartiereIlera partito intorno alle 19 da piazzale Gabrio Rosa, dove viveva il ragazzo e dove nei giorni scorsi siverificati diversi disordini.