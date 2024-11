Oasport.it - Lando Norris lascia la vittoria a Oscar Piastri nella Sprint in Qatar, la Ferrari perde 6 punti

vince laRace del Gran Premio dela Lusail: l’australiano è partito molto bene passando George Russell, è rimasto tutta la gara dietro a, poi il britannico ha deciso di sdebitarsi del favore ricevuto a Interlagos,ndo laal compagno di squadra. McLaren che guadagna seinei confronti dellae su porta a +30.finalmente azzecca la partenza e riesce a rimanere al comando, mentre parte benissimo anche il suo compagno di scuderiache passa subito Russell per la seconda posizione. Non perfetto lo start di Leclerc che si ritrova dietro a Hamilton in sesta posizione. Russell comunque resta vicino alla coppia di testa e minaccia le due McLaren, con il gruppo che resta compatto.Pessima anche la partenza di Verstappen che scende in nona posizione e rimonterà poi per prendersi il punto dell’ottava posizione, ma ancora peggio fa dalla pit-lane il suo compagno Perez che reagisce lentissimo al semaforo verde e dentro la corsia dei box si fa persino passare da Colapinto, poi dovrà persino fermarsi ai box per cambiare l’ala anteriore.