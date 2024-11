Oasport.it - F1, Carlos Sainz: “Abbiamo raggiunto il limite della vettura e fatto il massimo. Domani occhio alle gomme”

non ha troppa voglia di sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Lusail la scuderia di Maranello, come ampiamente previsto, non ha brillato, concludendo con entrambe le vetturespdelle due McLaren, segnando un punto a sfavore nella lotta per il titolo costruttori.Davanti a tuttiin gara (ore 17.00 italiane) scatterà Max Verstappen che ha stampato una splendida pole position con il tempo di 1:20.520 con 55 millesimi su George Russell, e 252 su Lando Norris in terza posizione. Quarto Oscar Piastri a 309, quinto Charles Leclerc a 332, sesto Lewis Hamilton davanti proprio asettimo a 521 millesimi dalla vetta.Il pilota spagnolo ha analizzato quanto avvenuto sulla pista nel deserto qatariota ai microfoni di Sky Sport: “Diciamo cheilnel corso delle qualifiche e nonavuto modo di migliorare ulteriormente.