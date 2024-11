Oasport.it - DIRETTA F1, GP Qatar 2024 LIVE: alle 19.00 le qualifiche, Ferrari cerca di avvicinarsi a McLaren

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.40 Ricordiamo che per rimanere in corsa per il Mondiale costruttori, ladovrà evitare di avere 44 punti o più di svantaggio dalladopo questo weekend.18.36 Il passo gara per la scuderia di Maranello sembra buono, come dimostrato oggi da Leclerc nella Sprint Race con due giri veloci arrivati negli ultimi tre giri della gara.18.32che deve decisamente crescere rispetto a ieri per quanto riguarda il giro secco: fondamentalere di prendersi una buona posizione di partenza domani per non rimanere invischiati nel traffico.18.28 Occhio anche alla Mercedes che è stata la grande rivelazione della qualifica di ieri con il secondo posto di George Russell che potrebbe essere ancoraato dellacosì com’è stato a Las Vegas.