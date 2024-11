Lanazione.it - Calcio serie C, la Pianese alza bandiera bianca a casa Pineto

Siena, 29 novembre 2024 – Sconfitta di misura al ‘Mimmo Pavone e Alessandro Mariani’ diper la. Nell’anticipo della diciassettesima giornata del campionato diC, i bianconeri sono stati battuti per 1-0 dalla squadra padrona di, una delle più in forma del campionato considerando la scorsa giornata aveva battuto in trasferta nel derby regionale la capolista Pescara e che, con questo successo, ha inanellato la sua terza vittoria di fila. Ma malgrado tutto questo si tratta di un risultato in parte bugiardo perché, nonostante le difficoltà dell’incontro, si può dire che sono stati gli amiatini ad avere le migliori occasioni da gol. La sconfitta poi interrompe la striscia di risultati utili consecutivi dellache, dopo le vittorie con Vis Pesaro e Pontedera e il pareggio interno con il Legnano, ha dovutorein terra abruzzese nonostante i tanti tentativi creati, ma non concretizzati.