Totti indagato per omessa dichiarazione dei redditi, l'accusa: "Guadagni nascosti, rischia da 2 a 5 anni di carcere"

La Guardia di Finanza ha acceso i riflettori su alcune operazioni economiche legate all’ex capitano della Roma, Francesco. L’indagine verte su presunti pagamenti per spot pubblicitari che, pur costituendo un’attività non occasionale, sarebbero stati effettuati senza l’apertura di una partita Iva. Questa irregolarità avrebbe generato un debito complessivo di 200mila euro, inclusivo di sanzioni e interessi. Per chiudere il contenzioso,avrebbe già versato quanto dovuto, ma la vicenda ha portato la Procura ad aprire un’indagine ufficiale a suo carico. L’ex calciatore è stato iscritto nel registro degli indagati all’inizio dell’autunno, e nelle prossime due settimane dovrà presentarsi a Piazzale Clodio accompagnato dal proprio avvocato.L’altra inchiesta per abbandono di minoreParallelamente, si avvicina alla conclusione un’altra indagine che vede coinvolto