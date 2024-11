Ilrestodelcarlino.it - Street parade di sabato 30 novembre a Modena: percorso e strade chiuse

, 292024 -30, già dalle 7 del mattino sosta vietata nelle zone della città interessate dalla manifestazione. Lapartirà alle 14 dal Novi Sad. Durante il passaggio del corteo, sarà sospesa temporaneamente la circolazione e verranno adottate le opportune deviazioni. Questo il: il corteo partirà dal Novi Sad (con ritrovo già dalle 11) per transitare in diversecittadine (Monte Kosica, viale Crispi, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra, largo Garibaldi, viale Martiri della Libertà, viale delle Rimembranze, piazzale Risorgimento, viale Vittorio Veneto, largo Aldo Moro, via Emilia ovest) fino a confluire al parco Ferrari. Streed2023 Divieto di sosta: ecco dove Al Novi Sad è vietata la sosta, con rimozione, nell’intera area adibita a parcheggio adiacente a viale Monte Kosica; lungo i viali è previsto il divieto di sosta, con rimozione, negli stalli di sosta al centro della carreggiata e il solo divieto di sosta sul lato della carreggiata.