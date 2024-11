Metropolitanmagazine.it - Sciopero oggi, 29 novembre: ecco chi sciopera e si ferma

logenerale di 8 ore proclamato da Cgil e Uil contro la manovra. Si fermeranno i lavoratori di tutti i settori, pubblico e privato, ad eccezione delle ferrovie. Salvo i servizi minimi essenziali, a rischio stop per tutto il giorno fabbriche, scuole, sanità, poste, uffici pubblici, giustizia e negozi. Per i trasporti la protesta è stata ridotta a 4 ore. Lavoratori pronti a scendere in piazza per logenerale dicontro la manovra proclamato da Cgil e Uil, che si unisce di fatto a quello annunciato da Cobas, Sgb e Cub. Sullo stop dei trasporti è intervenuta la precettazione del ministro Matteo Salvini, con cui è stata ridotta l’agitazione da 8 a 4 ore, e su cui il presidente della terza sezione del Tar ha deciso di respingere il ricorso di urgenza promosso da alcuni sindacati -non Cgil e Uil.