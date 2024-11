Iltempo.it - Sciopero del 29 novembre, le voci dei manifestanti in corteo a Roma: "La manovra è sbagliata"

(Agenzia Vista), 292024 In occasione dellogenerale indetto da Cgil e Uil, a, è stato organizzato unche è partito da piazza dell'Esquilino ed è arrivato fino a via dei Fori Imperiali dove è stato installato il palco. "Siamo qui perché le condizioni dei lavoratori sono indecenti". "Importante lottare per i nostri diritti". "La, aumenta spese militari, riduce i fondi per l'università e non toglie soldi alla sanità". "Importante dire al Governo che non stiamo andando nel verso giusto". "Protestiamo contro unadi bilancio iniqua". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev