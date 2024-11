.com - Parkhotel Holzner 4*S di Soprabolzano: il rifugio storico nel cuore della natura del Renon

Il Natale alè un viaggio emozionante lontano dal caos cittadino, tra mercatini autentici e atmosfere rarefatte che riscoprono la bellezzatradizione altoatesina. Il Trenatale delincanta i visitatori fino al 5 gennaio, con artigianato locale e specialità tipiche, mentresi prepara alla magia delle feste, offrendo unelegante e sostenibile a. Qui, immersi in un paesaggio da vivere a misura d’uomo, il tempo rallenta, permettendo agli ospiti di rigenerarsi e godere di un’autentica vacanza natalizia in famiglia.NATALE SUL: UN’ATMOSFERA AUTENTICA E RACCOLTA, LONTANO DAL CAOSCITTA’Il Trenatale delapre le porte a un’esperienza fuori dall’ordinario, fino al 5 gennaio nei week end. In questa cornice idilliaca, il mercatino altoatesino di Natale si snoda tra, Collalbo e Costalovara, nei pittoreschi angoli di montagna, dove ogni week-end dell’Avvento e anche dopo Natale, le tradizioni locali prendono vita.