Iodonna.it - Non solo il classico "rosa nude": le tendenze trucco, ora, vogliono le labbra neutre ma intense, in tonalità marroni dal fascino Nineties. Ben bordate di matita

Lein fatto diper lestanno cambiando. La gamma dei neutri non comprende piùle sfumature delo del beige. Oggi, anzi, spopolano nuance più vintage concalde e avvolgenti che virano dal marrone al cappuccino. Idealmente, in combinazione e ben definite da matite long lasting, perimpeccabili e definite tutto il giorno. Beauty d’inverno, 5da copiare X Leggi anche › Bordeaux,, viola: i rossetti dark per l’autunno (e Halloween): lerossetti neutriPer questo inverno, in fatto di rossetti, sono le nuance calde e biscottate ad essere le più desiderate.