Biccy.it - Martina Catuzzi e le battute sui gay: “Alla fine non si sono offesi”

Leggi su Biccy.it

è una delle comiche di punta di Comedy Central e recentemente è stata vista anche in Rai nel cast della serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Fra i suoi monologhi più famosi c’è senza dubbio quello sui gay, che potete vedere qua sotto, dove la comica recita: “La categoria più cattiva rimane quella dei gay, perché i gaycattivi ed è giusto che lo siano! Se nasci in questa società ignorante e bigotta che ti oltraggia, la cattiveria la sviluppi. Non esiste la lobby gay, ma la mafia gay. Fanno trovare teste di unicorno sul letto, sciolgono i bambini nell’acido ialuronico e vanno a giro a chiedere il pizzo, la stoffa per farsi delle canottiere“. Attualmente in tour,recentemente è stata intervistata da TvBlog dove ha potuto commentare proprio il monologo sui gay.