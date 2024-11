Landini | piazza a difesa libertàdiritti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.58 "Più di 500mila persone oggi in tutta Italia hanno scelto di essere inper difendere la libertà e i diritti di tutti. Il messaggio è molto chiaro: lanon si precetta".Così il leader Cgil,,alla manifestazione a Bologna per lo sciopero generale Cgil-Uil "Noi siamo qui per difendere l'integrità della persona umana che per vivere ha bisogno di lavorare e chiediamo che al centro della discussione politica e sociale in Italia e in Europa torni ad esserci la persona e il lavoro,non profitto,mercato,speculazione finanziaria"