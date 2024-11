Lanazione.it - Incidente sulla statale della “Contessa”, traffico bloccato nelle due direzioni

Gubbio (Perugia), 29 novembre 2024 – La strada452 “” è temporaneamente bloccata in entrambe lecausa di unavvenuto all’altezza del chilometro 3, nel comune di Gubbio, in provincia di Perugia. Nell’, le cui cause sono in corso di accertamento, è coinvolto un furgone. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione delin piena sicurezza e per consentire la riaperturastrada nel più breve tempo possibile.