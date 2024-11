Liberoquotidiano.it - "I giorni più brutti della mia vita". Ferrari, un dramma chiamato Hamilton: lo sfogo di Carlos Sainz

Il fatto che lascerà il posto a Lewis Hamilton nel 2025? Per Carlos Sainz, pronto all'addio dopo il Gp del Qatar, il suo valore è alla pari dell'inglese: "Sono convinto al 100% che nel mio massimo stato di forma sono il migliore — ha detto in un'intervista al Corriere della Sera —. È molto difficile battermi, l'esempio è il Messico. Devo migliorare nella costanza. Charles è stato più regolare ad altissimo livello, così come Hamilton". La tristezza per un addio che non avrebbe voluto resta, considerando che lo spagnolo si sentiva sicuro di rimanere a Maranello: "Io ero al 99% pronto e convinto di firmare il rinnovo a dicembre-gennaio. Poi è successo qualcosa, non so quando ha cominciato a succedere". E così è arrivato l'addio, prima di una tristezza che l'ha preso "non solo per un giorno — ha raccontato —, sono stati i giorni e le settimane più brutti della mia vita".