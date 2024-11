Europa League | United e Francoforte ok Fenerbahce corsaro a Praga

Leggi su Sportface.it

Si chiude la quinta giornata di. Prima vittoria per Amorim sulla panchina del Manchester. Successi pesanti per, Rangers e Real Sociedad.ok in casa del MidtjyllandRISULTATI E CLASSIFICAIl Manchesterribalta il Bodo Glimt nella quinta giornata di2024/2025. Garnacho porta subito avanti i Red Devils dopo un minuto. Tra il 19? e il 23? arriva la reazione dei norvegesi con Evjen e Zinckernagel, ma Hojlund inchioda sul 2-2 a fine primo tempo. Il match winner è sempre dell’ex attaccante dell’Atalanta, che al 50? segna il gol del 3-2 finale. Manchester 12° con 9 punti. Successo pesante per il, che vince in rimonta in casa dello Slavia. 2-1 per la squadra di Mourinho, che risponde al gol iniziale di Chory (7?) con Dzeko (35?) ed En Nesyri (85?).