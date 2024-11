Iltempo.it - Eredità Agnelli, resa dei conti in tribunale tra gli Elkann e Margherita

Leggi su Iltempo.it

Primo confronto davanti ai giudici svizzeri per la famiglianell'ambito del contenzioso sull'dell'Avvocato. Milano Finanza mostra le immagini di Johne dei fratelli Lapo e Ginevra che arrivano aldi Ginevra così come la madrede Pahlen, contrapposti nella causa sulla validità della successione e dell'accordo transattivo stipulati nel 2004 con la nonna, Marella Caracciolo. "In base a quegli accordi di diritto svizzerorinunciò all'del padre e a quella futura della madre in cambio di 1,3 miliardi di euro tra cash, immobili e opere d'arte. Accordi poi contestati più volte e su più fronti, in Italia e in Svizzera", spiega il quotidiano finanziario. Quello davanti ai giudici di Ginevra è il primo confronto frae i tre figli, John, Lapo e Ginevra