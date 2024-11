Ilgiorno.it - Allo Spazio Milesi c’è Superconnection, per immergersi nel digitale senza dimenticare il reale

Milano, 29 novembre 2024 – Nel mondo nel 2024 l’umanità ha trascorso 500 milioni di anni sui social. E l’Italia è, su questo, ai primissimi posti a livello mondiale ed europeo: ogni giorno due ore e 17 minuti in media trascorsi “scrollando” lo schermo dello smartphone o il desktop del computer. Proprio dall’Italia arriva la proposta esperienziale che contrappone all’isolamento tecnologico una nuova modalità di interazione tra uomo e device, che non rifiuta le nuove possibilità connettive ma, anzi, le ripropone attraverso un sistema web-based innovativo e altamente sofisticato, che mette in relazione, in tempo, diverse realtà: mondo fisico e, movimento e, individuo e collettività. Questo è il concept di “”, la mostra-evento di Onda Studio che, inserendosi nel panorama internazionale dell’”interactive art”, ha esorditodi Milano, dove resterà fino al 14 dicembre.