Ilfattoquotidiano.it - Trieste, la guardia di finanza sequestra 560mila euro a due ex dipendenti Anas: “Simulati lavori stradali mai eseguiti”

Bufera della giustizia contabile, in attesa che arrivi quella della giustizia ordinaria, su due exdell’. I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, dopo aver eseguito accertamenti documentali e contabili delegati dalla Corte dei Conti, hanno dato corso a un sequestro conservativo di immobili e valori per un ammontare complessivo di 565.884. Ha colpito i due responsabili diche nel 2019 erano stati indagati assieme ad altre sette persone, in merito a quella che si è profilata come una truffa attuata ai danni della società per azioni a partecipazione pubblica. D’intesa con una ditta che si occupava della realizzazione di, avrebbero simulato l’effettuazione dinon, contribuendo così a un maggiore esborso da parte di, quantificato in oltre mezzo milione di