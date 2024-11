Gaeta.it - Silvan, il mago dei maghi, incanta il pubblico con un evento speciale a dicembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, icona indiscussa della magia, rappresenta un punto di riferimento nel panorama internazionale degli illusionisti. Con una carriera costellata di successi e riconoscimenti, il Maestro non ha solo divertito ma ha anche cementato la sua posizione tra i più grandi del settore. Quest’anno, avrà un’opportunità unica di connettersi con il suoattraverso uno spettacolo che promette di essere tanto magico quanto indimenticabile.Il riconoscimento dinel mondo della magiaNoto alper i suoi straordinari trucchi e il suo carisma,è l’unico illusionista non statunitense a vantare il prestigioso titolo di “Magician of the Year” per ben due volte. Questo riconoscimento, che lo colloca allo stesso livello di leggende come David Copperfield e Lance Burton, è il risultato di anni di dedizione e impegno verso l’arte della magia.