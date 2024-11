Movieplayer.it - Pierfrancesco Favino: "I registi stranieri vedono poco cinema italiano, difficile venga in mente di chiamarci"

Leggi su Movieplayer.it

torna ad affrontare il tema della visibilità internazionale degli attori italiani dopo essere apparso in Maria nei panni di maggiordomo di Maria Callas. In Maria di Pablo Larrain ruba la scena alla protagonista Angelina Jolie, maè consapevole che per un attoreemergere sulla scena internazionale è tutt'altro che facile vista la scarsa circolazione delcontemporaneo. Larrain lo ha voluto per il ruolo di Ferruccio, il fedele maggiordomo/autista di Maria Callas che le stette vicino nell'ultima fase della sua vita. Nel film lo vediamo costretto a spostare quotidianail pesante pianoforte per assecondare i capricci della Callas nonostante un fastidioso mal di schiena, maassicura che sul set Angelina Jolie non si è comportata affatto da diva.