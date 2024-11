Milano Premier Padel P1 ufficiali le wild card per main draw e qualificazioni

Leggi su Sportface.it

Sono state assegnate leper la la terza edizione delP1, al via sabato 30 con lee lunedì 2 con gli incontri del. Un invito è andato alla coppia tutta italiana composta da Rico Sinicropi e Lorenzo Di Giovanni, a cui si aggiungono Simone Cremona (che giocherà con Jaime Fermosell) e Marco Cassetta, in coppia con Miguel Angel Solbes. Leper il tabellone di qualificazione, che si giocherà al GetFit, sono andate invece a Simone Iacovino e Michele Bruno e ai giovanissimi Matteo Platania e Matteo Sargolini. Nel tabellone femminile, laper ilè andata a Martina Parmigiani e Chiara Pappacena, medaglie di bronzo ai FIP WorldChampionships di Doha. Parmigiani e Pappacena si aggiungono ad altre due azzurre ammesse per ranking al tabellone principale: la numero 1 d’Italia Carolina Orsi (in coppia con la spagnola Nuria Rodriguez) e Giorgia Marchetti, che gioca invece con la francese Lea Godallier.