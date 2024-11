Anteprima24.it - Michele, vita e sogni spezzati a 18 anni: l’addio tra lo sgomento

Tempo di lettura: 2 minutiaveva solo 18. Come 18aveva Angelo. Nel giro di una settimana l’Irpinia si trova a piangere due giovanissime vittime della strada, in una scia di sangue che sembra non lasciare pace.Santoro era a bordo della sua moto, era appena uscito da scuola, il liceo Aeclanum di Mirabella Eclano, ma sulla strada per tornare a casa ha incontrato il suo destino, crudele.Non si danno pace papà Elvio, mamma Maria, la sorella Caterina e tutta la sua famiglia.era innamorato dalla, così come era innamorato dalla sua famiglia, dell’amata nonna e del suo nipotino. Una armonia familiare spezzata da una tragedia immane.Il corpo del giovane è già stato rilasciato e la camera ardente è stata allestita presso l’abitazione della famiglia Santoro, in via Perrotta 10 a Mirabella Eclano, paese di residenza, e dove domani, venerdì 29 Novembre, alle ore 15:30 si terranno i funerali nella Chiesa Madre.