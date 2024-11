Linkiesta.it - Gandhi nucleare, Super Mario empatico e altre leggende urbane dei videogiochi

Leggi su Linkiesta.it

In “Civilization”, una serie didi strategia basati sulla storia dell’umanità, capita di giocare contro Cesare, Washington,e altri grandi leader a capo delle loro rispettive civiltà, che adottano un comportamento coerente con quello che hanno tenuto in vita. Quindi Cesare costruisce un impero, Washington sceglie la democrazia come forma di governo ebussa alla porta dei tuoi ambasciatori con la minaccia di sganciare la bomba atomica. Come dite? Qualcosa non torna? Be’, neanche alla vasta comunità di appassionati di Civ, che hanno fatto diventare il “” una gag e un mene.Wise Elon byu/Ulinskyy incivNel post qui sopra Elon Musk fa riferimento a una storia così famosa tra i videogiocatori di “Civilization” che è stata indirizzata direttamente dal leggendario creatore del gioco Sid Meier nel suo libro “Una vita nei”, pubblicato in Italia da Baldini+Castoldi.