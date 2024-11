Thesocialpost.it - Femminicidio Lorena Quaranta, niente “stress da Covid”: confermato l’ergastolo per Antonio De Pace

La decisione della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria hala condanna alperDe, respingendo la richiesta di attenuanti generiche avanzata dalla difesa. La Suprema Corte aveva precedentemente annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, sostenendo che i giudici non avevano tenuto adeguatamente conto dello “” che l’imputato avrebbe subito a causa del-19.Leggi anche: La denuncia di Alice Manconi: “Mio figlio di 6 anni ha un tumore, l’Inps non mi dà il congedo”. Arriva la risposta secca dell’enteQuesta tesi era stata condivisa anche dalla Procura generale di Reggio Calabria: il sostituto pg Domenico Galletta, nella sua requisitoria, aveva chiesto di ridurre la condanna a 24 anni di carcere. Tuttavia, la Corte d’Assise d’Appello, presieduta da Angelina Bandiera e con a latere il giudice Caterina Asciutto, non ha accolto questa linea e hala pena massima.