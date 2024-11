Quotidiano.net - Borsa: l'Europa accelera, si guarda alla Francia e dazi Usa

Le Borse europeeno rispetto all'avvio, pur essendo prive di Wall Street che resterà chiusa per il giorno del Ringraziamento. I mercatino alle tensioni politiche in, in modo particolare sull'approvazione della manovra finanziaria. Resta da sciogliere il nodo deiamericani, con gli investitori che sperano in misure più miti sul settore tecnologico. Sul fronte valutario l'euro si attesta a 1,0537 sul dollaro. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,8%. Positive Parigi e Francoforte (+0,9%), Londra (+0,3%), Madrid (+0,6%). I principali listini sono sostenuti dal settore tecnologico (+2,1%). Bene anche le banche (+0,8%) e le assicurazioni (+0,6%), mentre si attendono le mosse delle banche centrali sul taglio dei tassi. Rimbalzano le auto (+0,9%) e il lusso (+0,4%). Poco mossa l'energia (+0,06%), con il petrolio in lieve rialzo dopo il rinvio dell'Opec+ al 5 dicembre.