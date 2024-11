Lettera43.it - Spedali Civili di Brescia, la fuga dei cardiochirurghi e i primari ancora senza nomina

Leggi su Lettera43.it

Oltre ai reparti “poltronificio” controllati da medici che chiedono e accumulano cariche, fondi e potere, aiufficiosi ma non ufficiali che aspettano il concorso da anni e a quelli che antepongono il fatturato – gli interventi non urgenti pagati profumatamente dalla Regione – alle emergenze, aglidic’è l’ammutinamento dei dottori. Quest’anno in sei hanno lasciato cardiochirurgia. Uno è andato in pensione. Un altro ha lasciato per il pronto soccorso di Montichiari. Il terzo, un cinquantenne, si è licenziato. E gli altri, tutti under 45, sono addirittura diventati medici di base. «Erano nauseati», dicono le fonti. Ma da cosa? La diaspora getta ombre su un reparto già abbastanza controverso. L’attualeo Stefano Benussi, un cattedratico, è statoto nel 2018 dopo aver tentato di ottenere lo stesso incarico a Bergamo e Pavia.