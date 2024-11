.com - Il capo perfetto, al via le riprese della serie Netflix con Luca Zingaretti

Leggi su .com

Al via lede Il, laconbasata su El Buen Patrón, l’acclamata commedia di Fernando León de Aranoa: i sei episodi arriveranno suPrimo Ciak a Rubiera (Reggio Emilia) per Il, la(qui il sito internet ufficiale) in 6 episodi, prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios. Lecontinueranno poi a Modena, Sassuolo e dintorni.Il– La tramaGiulio Zagni è “il”, da sempre il sovrano indiscusso e amatissimosua fabbrica di volanti esua famiglia. Amici, parenti, dipendenti possono andare fuori strada, tanto c’è sempre lui a sistemare le cose, costi quel che costi. Ma quando questo meccanismo perfettamente oliato si inceppa, la vita professionale e famigliare di questo imprenditore modelloMotor Valley va improvvisamente fuori controllo.