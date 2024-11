Superguidatv.it - Grande Fratello 2024: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 26 novembre | Video Mediaset

ondel 2615a puntataDurante la quindicesima puntata delspazio anche al momento delleon. Prima di scoprire il voto dei concorrenti, Alfonso Signorini comunica che questanon ci sono concorrenti immuni. Leon sono suddivise: da un lato i concorrenti finiti in tugurio e dall’altro quelli rimasti nella casa.Al via leon palesi dei concorrenti nel tugurio:Lorenzo nomina Mariavittoria: «è la persona che conosco meno tra tutti loro»;Mariavittoria vota Stefano: «è quello che conosco meno»;Alfonso nomina Stefano: «ho capito da tante cose che ha fatto è qui per giocare, ma con le persone non si gioca»;Yulia vota Stefano: «me lo sono e me lo sto vivendo poco, vorrei conoscere molto più di lui»;Stefano nomina Alfonso: «scorsa non l’avrei votato, mi ritrovo qua e poi non mi è piaciuto il giudizio nei confronti».