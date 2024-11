Zonawrestling.net - WWE: Natalya cita i suoi Guinness World Records nella candidatura per il Titolo Intercontinentale

Leggi su Zonawrestling.net

L’introduzione del Women’s Intercontinental Championship ha acceso le speculazioni tra i fan della WWE su chi si aggiudicherà ilinaugurale, enon si è tirata indietro nel rivendicare il suo posto. La veterana della WWE ha reso chiara la sua posizione su X dopo l’episodio di RAW di ieri sera, definendo la nuova cintura “perfetta” per qualcuno con la sua dedizione e il suo curriculum. Rispondendo al tweet della WWE che chiedeva ai fan chi dovrebbe essere la prima Women’s Intercontinental Champion,ha condiviso un link che evidenzia inumerosie ha scritto con sicurezza:“È unfatto per una WORKHORSE #IronHart.” It’s a championship that’s made for a WORKHORSE. #IronHart pic.twitter.com/W8yazS5BGR— Nattie (@NatbyNature) November 26, 2024 La sua dichiarazione è un riferimento alla sua instancabile etica lavorativa e alla sua lunga reputazione come pilastro della divisione femminile della WWE.