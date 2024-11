Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, Lukaku sta arrivando al suo livello. Conte ha recuperato giocatori importanti

Bertoni, Oliveira, Ulivieri, Ghione, Valdifiori, Russo, Salvione, Perinetti e Chiambretti hanno partecipato a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Daniel Bertoni, ex compagno di squadra di Maradona ai tempi dele nell’Argentina, ha rilasciato un’intervista a KissKiss.it:“Oggi è un triste giorno per tutti: quando uno come lui va via da questo mondo non si può essere col morale a terra. Di lui resta il ricordo del calciatore immenso e della persona fantastica che era. Che darei per riabbracciarlo. Sarebbe bello riaverlo con noi, rivederlo, rivedere le sue giocate. Per fare la comparazione con Messi ad esempio. Per me è stato unico Diego, così come lo è Messi oggi.