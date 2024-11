M5s dove vuole arrivare il Beppe Grillo vietcong nella guerra con Giuseppe Conte | Ripetizioni di voto battaglia sul simbolo e scissione

Leggi su Open.online

«rinnega la storia del Movimento 5 Stelle attaccandosi ai cavilli». La furia disul «tentativo estremo di sabotaggio» dell’Assemblea Costituente da parte del fondatore e garante, che ha chiesto la ripetizione del, è palpabile. Ma l’ex Avvocato del Popolo che ha scoperto improvvisamente di essere allergico ai garbugli deve stare attento. Perché l’ex comico «è entratofase». E potrebbe continuare a chiederedia. ripetizione. In particolare potrebbe far ripetere la consultazione finale sul nuovo Statuto. E invitare chi ha votato ad astenersi. Sulla base di un ragionamento semplice: «Se quel 29,1% che ha votato per non cancellare il garante non si presenta la seconda volta, il quorum non si raggiunge ed è tutto annullato». Ilbis e ildel M5sper ora non parla.