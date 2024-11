Dailymilan.it - Libero – Sviste pro-Napoli contro la Roma: ma niente domande ad Antonio Conte…

Leggi su Dailymilan.it

Due cartellini gialli mancati a Romelu Lukaku in occasione di, ma nessuna domanda adConte: l’analisi diAlla fine di Inter-, il tecnico dei partnopeiConte si era scagliatoi Var eil protocollo applicato in occasione del rigore concesso ai nerazzurri per fallo di Anguissa su Denzel Dumfries. Un’ondata di polemiche che ha coinvolto anche Beppe Marotta e Aurelio De Laurentiis, ma che non ha avuto la stessa eco dopo.Su questo è incentrato l’articolo di, in particolare sulle “pro-Lukaku”, meritevole, stando all’analisi live Luca Marelli, di almeno due cartellini gialli e poi autore del goal decisivo. Con episodi che sarebbero dovuti essere sottoposti all’attenzione di Conte nel post-partita:Annaspando in questo clima tossico si arriva adi domenica, match che dopo 26’ inizia a far discutere per due interventi di Lukaku e la conseguente analisi di Luca Marelli che in live su Dazn commenta così: «Anche in questo caso Lukaku ha rischiato il giallo perché è entrato molto in ritardo su Svilar e il pallone non l’ha neanche visto, colpendo il portiere sulla parte del costato».