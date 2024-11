Gaeta.it - Estorsione tra adolescenti: tre giovani denunciati dopo un anno di minacce

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante diha colpito la comunità di Bellona, in provincia di Caserta, dove un giovane di 18 anni ha avuto il coraggio di denunciare tre coetanei, tra cui due minori, per una situazione di intimidazione e pressione durata oltre un. Al centro della vicenda, somme di denaro estorte a rate che ammontano a circa 1500 euro, tramitee coercizione. La denuncia, formalizzata il 22 novembre, ha visto l’intervento tempestivo dei Carabinieri della stazione di Vitulazio.La richiesta estorsiva e l’intervento delle forze dell’ordineSecondo quanto riportato dalla vittima, i tre ragazzi si sono presentati a casa sua, esigendo la somma di 250 euro. La giustificazione addotta era il pagamento di un paio di scarpe che il giovane avrebbe preso in prestito.