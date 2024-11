Lettera43.it - Banco Bpm rifiuta l’offerta di Unicredit: «Non riflette redditività e potenziale»

Bpm hatolanciata ieri da. L’istituto in una nota ha spiegato che la proposta «nonin alcun modo lae l’ulterioredi creazione di valore per gli azionisti diBpm». E inoltre ha sottolineato chenon è stata sollecitata e che il valore di Piazza Meda «è ulteriormente rafforzato dalle operazioni straordinarie recentemente annunciate, che si aggiungono alle azioni già contenute nel piano industriale 2023-26 e che si tradurranno in un aggiornamento degli obiettivi del piano medesimo, già in parte anticipati al mercato».LEGGI ANCHE:disuBpm e il goffo intervento a piedi uniti della LegaIl logo(Getty Images).Bpm: «Preoccupati per le ricadute occupazionali»Nel documento, la società ha continuato spiegando che le sinergie stimate daper 900 milioni sono «più di un terzo della base costi diBpm».