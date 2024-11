Sport.quotidiano.net - Troppa Lazio per un Bologna in 10. Follia Pobega, che tonfo all’Olimpico. Rossoblù ko dopo nove risultati utili

Elimina l’immagine. Non c’è uno scatto buono da salvare nella notte fonda di Roma. Da qualunque prospettiva lo si provi a guardare, esce unbrutto, sfocato, con gli occhi rossi. Quelli di Tommasoche al 35’ del primo tempo lascia i compagni in dieci e il campo a testa bassa. Fino a quel momento iavevano sfidato con coraggio - forse troppo - unache si era però mostrata da subito superiore nello spirito e nell’interpretazione. L’equilibrio, più figlio della scarsa concretezza di Castellanos & Co., si sbriciola in quegli sciagurati dodici minuti di: al 23’ il primo fallo su Lazzari e al 35’ il folle e inutile intervento su Guendouzi in area laziale. Doppio giallo ed espulsione. Lì comincia e finisce al tempo stesso l’altra partita. Troppo forte e troppo consapevole di sé, questadi Baroni (ora seconda a un punto dal Napoli capolista) per poter pensare di resisterle in dieci contro undici per un’ora di gioco.